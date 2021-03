Atac DEZLANTUIT al lui Talpan! Ii face praf pe comandantul Stelei si pe Ogararu: "Eram primul care trebuia sa puna piciorul pe stadion, dar nici nu am putut intra!"

Florin Talpan e in razboi deschis cu seful sau de la CSA!

Talpan il ataca public pe Hincu pentru decizia de a-i taia din salariu dupa ce a trimis in nume propriu notificari catre FRF si LPF prin care cerea scoaterea FCSB din Liga 1. Talpan sustine ca are merite majore pentru toate realizarile CSA si ca a fost sanctionat pe nedrept.

"Toate actiunile impotriva mea, actiuni de hartuire si incercare de manipulare a opiniei publice si a suporterilor stelisti se intampla doar din cauza ca domnul Hincu nu isi indeplineste obligatiile legale privint functia pe care o detine.

Am trimis notificare catre FRF si LPF deoarece comandantul a refuzat in mod categoric si sistematic trimiterea de notificari celor care nu respecta hotararile instantelor. In urma trimiterii notificarii catre FRF si LPF, in mod abuzuv, Hincu m-a sanctionat luandu-mi din salariu in conditiile in care am castigat pentru CSA: numele, marca, palmaresul si multe dosare prin care se solicita de catre FCSB anularea marcii Steaua.

Acest comandant si-a permis sa-mi ia din salariu in conditiile in care eu am initiat reinfiintarea echipei de fotbal si am solicitat constructia unui nou stadion. Acest comandant nu are niciun merit in istoria CSA Steaua Bucuresti si isi permite sa faca legea in club!", a spus Talpan pentru PRO Sport.

Talpan e invidios si pe Ogararu, pe care il critica dur din cauza salariului pe care-l primeste la Steaua, 4 000 de euro pe luna. Juristul sustine ca nici macar nu a fost lasat sa intre pe noul stadion de 100 de milioane de euro al Stelei, desi 'era primul indreptatit sa o faca'.

"Desi eram primul care merita sa puna piciorul pe stadionul Steaua, acest lucru nu s-a intamplat. Nu stiu cum arata stadionul. In schimb, personaje controversate se fotografiaza cu mandrie pe stadion, isi pun poze pe facebook si castiga peste 4000 de euro pe luna pentru ca asa vrea domnul Hincu. Nici macar nu am putut sa particip la meciuri. Este rusinos pentru domnul Hincu si pentru club!", a comentat Talpan.