I-a luat valul: "E mai bun ca Bruno Fernandes!" Ianis Hagi a jucat o repriza pentru Rangers in Cupa! Ce au scris fanii pe net

Ianis Hagi a jucat o repriza in Rangers 4-0 Cove Rangers.

Ianis a intrat in minutul 46, in locul lui Davis, cand scorul era deja 4-0. Cove Rangers joaca in liga a 3-a din Scotia.

Gerrard i-a menajat pe mai multi dintre fotbalistii importanti ai echipei, printre ei McGregor, Barisic, Balogun, Aribo, Ryan Kent, Morelos sau Hagi.

Ianis s-a remarcat Rapid, cu un sut din afara careului care a trecut insa peste poarta. Chiar daca realizarile au lipsit in continuare, calitatea paselor oferite de Ianis i-a incantat pe suporteri.



I thought Ianis hagi played pretty good, when he came on tonight — Rob (@rob5552021) April 4, 2021





Ianis Hagi > Bruno Fernandes — Stevie Souness (@steviesouness) April 4, 2021





I just love ianis hagi ???????? — ????????????????. (@bethraeburnn) April 4, 2021

Ianis Hagi s-a intors al Rangers dupa o saptamana de tinut minte la nationala. Hagi Jr. a marcat primul sau gol pentru Romania, la 3-2 cu Macedonia, dar n-a intrat niciun minut in dezastrul cu Armenia de la Erevan (3-2).



Rezumatul meciului Rangers 4-0 Cove Rangers