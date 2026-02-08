PSV s-a impus în fața lui Groningen, scor 2-1, într-un meci din runda 22 de Eredivisie.

Dennis Man a marcat golul victoriei în minutul 76, în timp ce Saibari a reușit să înscrie golul egalizator în minutul 65. De la echipa gazdă, Taha a fost cel care a deschis scorul în minutul 17.

Dennis Man, eroul lui PSV! Românul a intrat în repriza a doua

Aripa dreapta a intrat în teren, în minutul 60, când Groningen conducea cu 1-0, grație reușitei lui Taha. Dennis Man a fost introdus în locul lui Esmir Bajraktarevic, rivalul său pe post de la formația olandeză, și a reușit să înscrie golul de 2-1.

Fotbalistul român a profitat de devierea lui Saibari și înscris din câțiva metri.

În urma acestei victorii, PSV s-a distanțat în fruntea clasamentului la 17 puncte de urmăritoare Feyenoord.

Dennis Man a ajuns la șase goluri și șase pase decisive în tricoul lui PSV, în toate competițiile din acest sezon.