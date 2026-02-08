Rămasă fără Malcom Edjouma (Qingdao Hainiu) și Adrian Șut (Al-Ain), la finalul anului 2025, FCSB a fost nevoită să se întărească, în ianuarie, pe postul de mijlocaș central.

Campionii s-au mișcat rapid pe piața transferurilor și au obținut semnătura israelianului Ofri Arad (27 de ani). O mutare surprinzătoare, în condițiile în care jucătorul a lăsat Kairat (Kazahstan), alături de care juca în Champions League, pentru a veni în România, la o formație aflată în criză, în acest sezon.

Sport.ro a luat legătura cu jurnalistul israelian, Tomer Ganor, pentru a afla cum a fost văzut transferul lui Ofri Arad, mjilocaș cu 10 selecții și în echipa națională.

„Marea problemă a lui Ofri Arad va fi Gigi Becali“

Tomer Ganor e de părere că, deși a plecat de la Kairat, prezentă în grupa de Champions League, transferul la FCSB e un pas înainte pentru mijlocașul israelian. Dar cum Ganor cunoaște bine situația de la FCSB, el a subliniat și marea provocare a lui Ofri Arad, la noua sa echipă.

„Faptul că Ofri Arad a lăsat Kairat, ca să semneze cu FCSB, n-a fost perceput ca o surpriză în Israel. Orice am spune, FCSB e, totuși, un club mai mare. De asemenea, în mod clar, prima ligă din România e peste cea din Kazahstan. Marea întrebare, în ceea ce privește acest transfer e alta: cum se va descurca Ofri Arad, în relația cu Gigi Becali? În Israel, noi încă n-am uitat cum s-a purtat Becali cu Klemi Saban, acum 20 de ani!“, ne-a spus jurnalistul israelian.

Chiar dacă FCSB a disputat deja șase partide în 2026, Ofri Arad încă n-a debutat în tricoul roș-albaștrilor. Motivul? Israelianul e în urma cu pregătirea fizică și a avut și o accidentare minoră.