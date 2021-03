Petrolul a deschis scorul la Cluj dupa un gol fantastic marcat de Pana!

Ploiestenii au inscris de la centrul terenului, cu un lob epic! Pana a interceptat, l-a vazut iesit pe Mutiu si a incercat executia 'brand Dinamo' in acest sezon. Borja Valle si Juan Camara au reusit executii asemanatoare pentru 'caini' in perioada in care jucau in Stefan cel Mare.