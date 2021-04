Gol fabulos reusit de pustiul despre care Gica Hagi spunea ca este extraordinar! Cum a putut sa inscrie fotbalistul de doar 16 ani 

Un pusti de doar 16 ani de la Academia lui Gica Hagi a reusit un gol senzational.

Ianis Malama, care a atras toate privirile cu evolutiile sale si dribling-urile reusite, a inscris de la mare distanta in meciul dintre FC Viitorul si FC Voluntari, din campionatul juniorilor U17.

Malama a sutat aproape de la jumatatea terenului, mingea ajungand direct in plasa, fara ca portarul advers sa aiba vreo sansa.

Pustiul de la Academia lui Hagi a fost comparat cu Messi, aflandu-se in prezent in atentia mai multor cluburi importante din Europa. In urma cu cateva luni, Gica Hagi declara ca Ianis Malama este un fotbalist extraordinar.

"Am un jucator, la 2004, care e foarte bun. E aroman. Nu l-a vazut nimeni, l-am vazut doar eu. Cred mult in el. Nu a venit cu noi, dar era sa vina. E stangaci. O sa aiba adversarii viata grea cu el. L-am luat de la Juventus, e la noi acum. Il cheama Malama, e stangaci. Nu ca e bun, e extraordinar", spunea Hagi.