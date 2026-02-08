Abia revenit după accidentare, extrema lui PSV nu este anunțată titulară în etapa a 22-a din Eredivisie.

Presa a din Olanda anunță că internaționalul român va începe pe banca de rezerve meciul dintre Groningen și PSV.

Olandezii au făcut anunțul despre Dennis Man

Jurnaliștii de la voetbalprimeur.nl susțin că staff-ul liderului din Eredivisie nu pregătește modificări în ofensivă, iar Man nu va fi forțat din primul minut.

„În atac nu sunt așteptate schimbări la PSV. Esmir Bajraktarevic, care a strălucit cu Heerenveen și a marcat de două ori, îl va înlocui din nou pe accidentatul Dennis Man. Guus Til și Ivan Perisic vor completa linia ofensivă”, notează sursa citată.

Groningen ocupă locul 8 după 21 de etape, cu 31 de puncte, și speră să urce în clasament. Gazdele traversează un sezon echilibrat, cu 28 de goluri marcate și 26 primite.

De partea cealaltă, PSV are 56 de puncte, un golaveraj impresionant, 64-23, și un avans de 17 puncte față de Feyenoord.

În acest sezon, Dennis Man a adunat 24 de apariții pentru PSV în toate competițiile, a marcat șase goluri și a oferit șase pase decisive.