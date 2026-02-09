Cu cifre impresionante în a doua parte a sezonului precedent, Perica nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în această stagiune, iar staff-ul tehnic l-a tras pe ”linie moartă”, după ce i-a acordat mai multe șanse de a se impune în echipă.

Atacantul croat și-a reziliat contractul cu Dinamo, dar nu a rămas mult timp fără echipă. A fost prezentat la Neftchi Fergana, campioana din Uzbekistan.

În această perioadă, Perica nu a dus lipsă de oferte. A fost dorit și în țara sa, Croația, dar și în Italia, la Mantova, una dintre echipele care se luptă pentru salvarea de la retrogradare în Serie B.

Stipe Perica și-a găsit echipă: va juca în Uzbekistan!

”Oficial: Stipe Perica este noul jucător al lui Neftchi! Echipa noastră, care se pregătește intens pentru noul sezon și desfășoară o activitate amplă pentru întărirea lotului, a semnat astăzi un contract cu talentatul atacant croat Stipe Perica.

Stipe Perica s-a născut pe 7 iulie 1995 în orașul Zadar, Croația. Și-a început cariera de fotbalist în 2012 în Croația, iar în 2013 a ajuns la echipa engleză Chelsea. Ulterior, acesta a evoluat pentru cluburi renumite precum Udinese și Frosinone în Italia, Kasimpasha în Turcia, Watford în Anglia, Maccabi în Israel, Standard Liege în Belgia și Dinamo în România. Între anii 2013 și 2016, fotbalistul a reprezentat naționalele de tineret ale Croației (U19, U20 și U21).

De asemenea, Stipe Perica a participat în competiții europene prestigioase și turnee precum UEFA Conference League, play-off-urile cupelor europene, Cupa Ligii Angliei, Cupa Olandei, Cupa Italiei și Cupa Belgiei.

În numele echipei noastre și al suporterilor din Fergana, îi transmitem lui Stipe Perica multă încredere în capacitatea sa de a apăra cu onoare culorile clubului Neftchi și îi dorim mult succes! Bine ai venit!”, a transmis noul club al lui Perica.