Gigi Becali poate da o noua lovitura pe piata transferurilor! Jurnalistii francezi anunta ca "noul Hagi" e dorit de mai multe echipe de top

FCSB a incasat in urma transferului lui Dennis Man la Parma suma de 13 milioane de euro, iar acum poate da o noua lovitura.

Dupa o evolutie foarte buna in primul meci de la Campionatul European U21, Olimpiu Morutan a intrat in atentia jurnalistiilor din Franta, care il aseamana cu Gica Hagi.

Francezii de la Jeunesfooteux.com scriu ca Rennes il urmareste pe "noul Hagi" de la FCSB, pe care vrea sa il aduca in vara in locul lui Clement Grenier, care va pleca. Gruparea franceza are concurenta serioasa in cursa pentru obtinerea semnaturii lui Olimpiu Morutan.

Mijlocasul nationalei U21 mai este urmarit de alte grupari importante din Europa: Galatasaray, Atalanta, Bayer Leverkusen, Hertha Berlin si Salzburg.

"Olimpiu Morutan, noul Gheorghe Hagi, ar putea fi in prim-plan in urmatoarea fereastra de transferuri. Considerat unul dintre cele mai mari talente din fotbalul romanesc, Morutan a pus pe jar mai multe cluburi europene, care urmaresc evolutiile mijlocasului ofensiv de 21 de ani comparat cu legendarul Gica Hagi. Printre aceste cluburi se numara Galatasaray, care cauta un numar 10, Atalanta si Rennes.

In privinta lui Rennes, clubul breton il urmareste pe Morutan de cateva luni si se pregateste sa-l transfere, avand in vedere probabila despartire de Clement Grenier", scriu jurnalistii francezi.

Francezii vorbeste si despre clauza uriasa de 70 de milioane de euro pe care fotbalistul o are cu FCSB, insa sunt de parere ca o suma mult mai mica ar putea sa-l convinga pe Gigi Becali sa renunte la jucator.

"Olimpiu Morutan are o clauza de reziliere de 70 de milioane de euro. Chiar si asa, clubul roman este dispus sa accepte un transfer pentru o suma care se invarte in jurul a 10 milioane de euro", mai scriu jurnalistii francezi.