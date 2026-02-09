Decizia luată de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: ”Stați liniștiți”

În ultimul timp, au tot apărut în media informații cu privire la starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, selecționerul României, care a făcut investigații la spital.

La emisiunea Fața la joc!, difuzată în direct duminică după-amiază la Pro TV și pe VOYO, Ciprian Marica, fost internațional român, a intervenit și a dezvăluit ce a discutat cu Lucescu.

Marica a indicat că selecționerul a fost supus unor controale obișnuite de sănătate și că nu se confruntă cu nicio problemă. Mai mult decât atât, Marica a mărturisit că Lucescu i-a explicat și că va sta pe bancă în barajul cu Turcia.

”Am vorbit cu nea Mircea. Mi-a spus 'nu am nimic, sunt foarte bine, stați liniștiți, mă duc la control că am o vârstă, dar nu am nicio problemă și voi fi pe bancă la meciul cu Turcia”, a spus Marica.

În câte secunde s-au epuizat biletele pentru meciul Turcia - România din play-off-ul Campionatului Mondial

Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul ”Besiktas Park”. Prețul biletelor a fost de 145 RON (27 euro), iar locurile vor fi repartizate în Peluza Nord.

Au fost disponibile 2130 de bilete pentru suporterii români, care s-au dat în 20 de secunde, așa cum a scris Federația Română de Fotbal într-un comunicat oficial în urmă cu câteva zile.