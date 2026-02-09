Metaloglobus are înfrângeri pe linie în Superligă și este ultima, cu doar 11 puncte, la șase distanță de următoarea clasată, Hermannstadt, cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat.

Pentru bucureșteni urmează câteva partide dificile înainte de play-out. Oțelul este prima adversară a echipei lui Mihai Teja, după care vor veni, pe rând, FCSB (deplasare), Craiova (deplasare) și UTA Arad (acasă).

Basarab Panduru e convins că Metaloglobus va retrograda

Panduru este convins că situația în care se află codașa din Superligă nu le dă prea mari speranțe, iar aceștia par ”condamnați” la retrogradarea în Liga 2.

”Botoşani o să fie acolo se vor bate pâna la ultima etapă pentru play-off, în schimb, Metaloglobus nu mai are nicio şansă, bagă tineri că ce? Bagi tineri că erau aia încărcaţi... că ce?

Au alergat nu ştiu cât să îi odihneşti? Nu te mai gândeşti la nimic că n-ai la ce să te mai gândeşti, e grav rău de tot”, a spus Panduru, la Prima Sport.

După 26 de etape, Metaloglobus are doar două victorii, ambele cu același scor, 2-1, cu Farul Constanța și FCSB.

Echipa pregătită de Mihai Teja trebuie să ”țintească” cel puțin locul 14, care asigură accederea la barajul pentru menținerea în Superligă. Acolo este Unirea Slobozia, care are 24 de puncte.