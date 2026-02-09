Donald Trump a dat de pământ cu show-ul de la pauza Super Bowl: ”Absolut îngrozitor! Dansurile sunt dezgustătoare!”

Donald Trump a dat de pământ cu show-ul de la pauza Super Bowl: ”Absolut îngrozitor! Dansurile sunt dezgustătoare!” Sporturi
Super Bowl 2026 s-a disputat între Seattle Seahawks și New England Patriots și s-a terminat cu scorul de 29-13.

După recitalul susținut de Bad Bunny, Lady Gaga și Ricky Martin, Donald Trump a avut o reacție extrem de acidă atât la adresa organizatorilor, cât și la adresa interpretului din Puerto Rico.

Donald Trump a explodat după show-ul de la Super Bowl 2026

Spre finalul reprezentației sale, Bad Bunny a transmis un mesaj de unitate. A luat o minge de fotbal american pe care era scris mesajul ”Împreună suntem America”, însă gestul interpretului nu i-a picat bine președintelui Statelor Unite ale Americii.

Show-ul de la pauza Super Bowl este absolut îngrozitor, unul dintre cele mai proaste din toate timpurile! Nu are niciun sens, este o insultă la adresa măreției Americii și nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelență.

Nimeni nu înțelege un cuvânt din ce spune tipul ăsta, iar dansurile sunt dezgustătoare, mai ales pentru copiii mici care privesc din întreaga SUA și din toată lumea.

Acest ‘show’ este pur și simplu o ‘palmă dată peste față’ țării noastre, care stabilește noi standarde și recorduri în fiecare zi — inclusiv cea mai bună piață bursieră și cele mai bune fonduri 401(k) din istorie!

Nu există nimic inspirațional în acest haos de show de la pauză și veți vedea că va primi recenzii excelente din partea presei Fake News, pentru că nu au nici cea mai mică idee despre ce se întâmplă în lumea reală”, a spus Donald Trump pe rețelele sociale.

VIDEO Show-ul de la pauza Super Bowl 2026

