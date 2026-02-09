Real Madrid a învins-o pe Valencia și continuă lupta pentru titlu din La Liga

Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Valencia, în etapa a 23-a din La Liga.

Prima repriză de pe Mestalla s-a încheiat fără gol marcat, iar cel care a deblocat tabela a fost un fundaş. Alvaro Carreras a înscris din pasa lui Huijsen, în minutul 65 şi a adus echipei blanco un avantaj minim.

În primul minut de prelungire Brahim Diaz a pasat pentru Kylian Mbappe şi acesta a înscris, stabilind scorul final, Valencia – Real Madrid 0-2.

Cu 57 de puncte, Real rămâne pe locul secund, în plasa Barcelonei, de care o desparte doar un punct. Valencia este pe locul 17, primul neretrogradabil, cu 23 de puncte, scrie News.ro.

Cum arată clasamentul din La Liga, după Real Madrid - Valencia 2-0: