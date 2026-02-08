Cei doi s-au înfruntat la categoria de 90 de kilograme în sferturile de finală.
VIDEO EXCLUSIV Bogdan Stoica și-a făcut KO adversarul la K-1 World GP! Faraoni a fost scos pe targă + Ce a urmat pentru luptătorul român
Bogdan Stoica a intrat în ring în gala K-1 World GP 2026, eveniment transmis LIVE pe VOYO, împotriva italianului Mattia Faraoni.
Stoica și-a făcut apariția în ring pe o melodie hip-hop, cu tricolorul pe spate. Luptătorul român a avut nevoie de doar două runde pentru a-și face KO adversarul.
Italianul i-a pus probleme cu câteva lovituri de picior și a încercat să îl provoace pe sportivul român, dar Stoica și-a păstrat concentrarea și ritmul, și-a amețit adversarul cu un genunchi și câteva croșee și uppercut-uri, după care a încheiat meciul cu un croșeu de stânga, după care italianul s-a prăbușit și a fost scos cu targa din ring.
Totuși, Bogdan Stoica a fost făcut KO în următoarea rundă, de către germanul Lukas Achterberg cu o lovitură frontală de picior.
