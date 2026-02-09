În perioada 10-12 februarie, adică marți, miercuri și joi, sunt programate jocurile din ultima rundă a fazei grupelor Cupei României, ediția 2025-2026.
Se califică în sferturile de finală primele două clasate din fiecare grupă (A, B, C și D).
Câștigătoarea trofeului Cupei României va participa în viitorul sezon în preliminariile Europa League.
Grupa A
Marți, 10 februarie, ora 20:00: CFR Cluj – Rapid
Marți, 10 februarie, ora 20:00: CSC Dumbrăvița (D2) – FC Argeș
Miercuri, 11 februarie, ora 14:00: CSM Slatina (D2) – Metaloglobus București
Clasament:
FC Argeș 2 2 0 0 5-3 6
CFR Cluj 2 1 1 0 6-2 4
FC Rapid 2 1 0 1 5-2 3
CSC Dumbrăvița 2 1 0 1 2-5 3
Metaloglobus 2 0 1 1 4-5 1
CSM Slatina 2 0 0 2 1-6 0
Grupa B
Marți, 10 februarie, ora 14:00: Sănătatea Cluj (D3) – Petrolul Ploiești
Joi, 12 februarie, ora 20:30: Universitatea Craiova – FCSB
Joi, 12 februarie, ora 20:30: Gloria Bistrița (D2) – UTA Arad
Clasament:
Universitatea Craiova 2 2 0 0 8-1 6
UTA Arad 2 1 1 0 4-1 4
FCSB 2 1 0 1 3-4 3
Gloria Bistrița 2 1 0 1 3-4 3
Petrolul Ploiești 2 0 1 1 1-5 1
Sănătatea Cluj 2 0 0 2 2-6 0
Grupa C
Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: U Cluj – Oțelul Galați
Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Metalul Buzău (D2) – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (D2)
Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Sporting Liești (D3) – FK Csikszereda
Clasament:
Oțelul Galați 2 1 1 0 5-4 4
U Cluj 2 1 1 0 4-3 4
Metalul Buzău 2 1 0 1 8-6 3
Sepsi OSK 2 0 2 0 2-2 2
FK Csikszereda 2 0 1 1 1-2 1
Sporting Liești 2 0 1 1 7-10 1
Grupa D
Joi, 12 februarie, ora 18:00: Dinamo – FC Hermannstadt
Joi, 12 februarie, ora 18:00: CS Dinamo (D2) – Farul Constanța
Joi, 12 februarie, ora 18:00: Concordia Chiajna (D2) – FC Botoșani
Clasament:
FC Hermannstadt 2 2 0 0 4-1 6
Dinamo 2 1 1 0 3-1 4
Concordia Chiajna 2 1 0 1 3-1 3
Farul Constanța 2 0 2 0 1-1 2
FC Botoșani 2 0 1 1 2-4 1
CS Dinamo 2 0 0 2 1-6 0