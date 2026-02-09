În perioada 10-12 februarie, adică marți, miercuri și joi, sunt programate jocurile din ultima rundă a fazei grupelor Cupei României, ediția 2025-2026.

Se califică în sferturile de finală primele două clasate din fiecare grupă (A, B, C și D).

Câștigătoarea trofeului Cupei României va participa în viitorul sezon în preliminariile Europa League.

Grupa A

Marți, 10 februarie, ora 20:00: CFR Cluj – Rapid

Marți, 10 februarie, ora 20:00: CSC Dumbrăvița (D2) – FC Argeș

Miercuri, 11 februarie, ora 14:00: CSM Slatina (D2) – Metaloglobus București

Clasament:

FC Argeș 2 2 0 0 5-3 6

CFR Cluj 2 1 1 0 6-2 4

FC Rapid 2 1 0 1 5-2 3

CSC Dumbrăvița 2 1 0 1 2-5 3

Metaloglobus 2 0 1 1 4-5 1

CSM Slatina 2 0 0 2 1-6 0

Grupa B

Marți, 10 februarie, ora 14:00: Sănătatea Cluj (D3) – Petrolul Ploiești

Joi, 12 februarie, ora 20:30: Universitatea Craiova – FCSB

Joi, 12 februarie, ora 20:30: Gloria Bistrița (D2) – UTA Arad

Clasament:

Universitatea Craiova 2 2 0 0 8-1 6

UTA Arad 2 1 1 0 4-1 4

FCSB 2 1 0 1 3-4 3

Gloria Bistrița 2 1 0 1 3-4 3

Petrolul Ploiești 2 0 1 1 1-5 1

Sănătatea Cluj 2 0 0 2 2-6 0

Grupa C

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: U Cluj – Oțelul Galați

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Metalul Buzău (D2) – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (D2)

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Sporting Liești (D3) – FK Csikszereda

Clasament:

Oțelul Galați 2 1 1 0 5-4 4

U Cluj 2 1 1 0 4-3 4

Metalul Buzău 2 1 0 1 8-6 3

Sepsi OSK 2 0 2 0 2-2 2

FK Csikszereda 2 0 1 1 1-2 1

Sporting Liești 2 0 1 1 7-10 1

Grupa D

Joi, 12 februarie, ora 18:00: Dinamo – FC Hermannstadt

Joi, 12 februarie, ora 18:00: CS Dinamo (D2) – Farul Constanța

Joi, 12 februarie, ora 18:00: Concordia Chiajna (D2) – FC Botoșani

Clasament:

FC Hermannstadt 2 2 0 0 4-1 6

Dinamo 2 1 1 0 3-1 4

Concordia Chiajna 2 1 0 1 3-1 3

Farul Constanța 2 0 2 0 1-1 2

FC Botoșani 2 0 1 1 2-4 1

CS Dinamo 2 0 0 2 1-6 0