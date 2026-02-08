Extrem de nervos, Bergodi a intrat pe teren după ultimul fluier și l-a agresat pe Andrei Cordea (26 de ani), iar între jucători a degenerat un scandal. Atacantul CFR-ului a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican pentru că l-ar fi înjurat pe Dan Nistor.

Andrei Cordea, OUT două etape

Cordea va rata cel puțin următoarele două meciuri ale CFR-ului, cu Rapid (Cupa României) și Hermannstadt (Superliga), din cauza suspendării care va fi stabilită de Comisia de Disciplină și care poate ajunge până la trei etape pentru injurii. În absența lui, Daniel Pancu îl va folosi cel mai probabil pe Meriton Korenica pe flancul drept al atacului.

Cristiano Bergodi riscă și el o sancțiune severă. Potrivit articolului 57 din ROAF, un oficial care agresează sau comite violențe asupra altei persoane pe stadion poate fi suspendat între 1 și 12 luni, ceea ce ar putea însemna până la un an departe de toate meciurile din România.