"O emotie greu de descris in cuvinte!" Mesajul lui Ianis Hagi dupa ce a adus victoria Romaniei cu Macedonia de Nord! Ce a postat

Ianis Hagi a inscris golul victoriei in partida cu Macedonia de Nord, incheiata cu scorul de 3-2.

La aproape 24 de ore de la primul sau gol in tricoul echipei nationale, tanarul fotbalist a postat un mesaj emotionant pe contul sau de Twitter. Ianis a distribuit videoclipul cu reusita sa si a notat ca a simtit o emotie greu de descris in cuvinte.

In plus, Hagi a scris ca isi doreste ca suporterii sa poata reveni pe stadioane in aceasta campanie de calificare la Mondialul din 2022 pentru ca bucuria unui gol sa fie si mai mare.

"Primul meu gol pentru echipa nationala. O emotie greu de descris in cuvinte, un gol venit intr-un moment dificil al echipei noastre. Sper ca de-a lungul acestei campanii de calificare sa va revedem pe stadion si sa ne bucuram impreuna. Hai, Romania!!!", a fost mesajul lui Ianis Hagi.

Pentru echipa nationala a Romaniei urmeaza duminica seara, de la ora 21:45, duelul cu Germania, care va fi transmis IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Primul meu gol pentru echipa nationala. O emotie greu de descris in cuvinte, un gol venit intr-un moment dificil al echipei noastre. Sper ca de-a lungul acestei campanii de calificare sa va revedem pe stadion si sa ne bucuram impreuna. Hai, Romania !!! ???????? pic.twitter.com/FBQCuOWOG1 — Ianis Hagi (@IanisHagi10) March 26, 2021