"Fiul lui Hagi iese la rampa!" Ce a scris presa internationala dupa golul istoric reusit de Ianis Hagi in victoria cu Macedonia de Nord 

Romania a castigat meciul cu Macedonia de Nord, scor 3-2, gratie golului marcat in minutul 86 de Ianis Hagi.

Presa internationala a scris despre reusita fiului lui Gica Hagi, amintind de momentele in care tatal lui salva Romania in momente importante.

Cei de la publicatia spaniola As au scris ca schimbarea facuta de Radoi, care l-a trimis pe Hagi pe teren in minutul 76, a fost cheia victoriei din debutul preliminariilor Cupei Mondiale din 2022.

"Fiul lui Hagi iese la rampa! Un gol inscris de Ianis Hagi cu cateva minute inainte de final a adus victoria Romaniei in meciul cu Macedonia de Nord (3-2). Romania si-a aratat superioritatea in prima repriza si si-a dublat avantajul in partea secunda. Formatia lui Igor Angelovski a reactionat si a egalat, dupa doua goluri inscrise in doua minute.

Introducerea lui Ianis Hagi pe teren, in locul lui Florin Tanase, cu 10 minute inainte de final, a fost cheia. Fiul legendarului Gica Hagi a inscris golul victoriei, cu 4 minute inainte de final", au scris spaniolii de la AS.

Jurnalistii de la ESPN au notat ca reusita lui Ianis este istorica: "Gol istoric inscris de Ianis Hagi in calificarile pentru Qatar 2022. Victorie cu 3-2 si prima reusita la nationala."

???????? EN UN PARTIDAZO, RUMANIA LO GANÓ SOBRE LA HORA ???? Como local, vencía 2-0 a Macedonia del Norte, pero los visitantes se pusieron 2-2 sobre el final y tuvo que aparecer Ianis Hagi para el 3-2 definitivo ???????? El hijo del Maradona de los Cárpatos fue héroe pic.twitter.com/f9QGIUeD8N — SportsCenter (@SC_ESPN) March 25, 2021

De asemenea, brazilienii de la Guia de Futebol au dedicat un articol special primului gol marcat de Ianis Hagi in tricoul echipei nationale a Romaniei:

"In nod normal, nu am scrie despre Romania si Macedonia de Nord, dar s-a intamplat ceva special: Romania a fost egalata de la 2-0 in doar doua minute, cand fiul unui fost jucator celebru a intrat in scena. Campion cu Rangers, Ianis Hagi (22 de ani), fiul legendarului Gica Hagi, a inscris golul victoriei", au scris jurnalistii.

???????????????? Normalmente um Romênia x Macedônia do Norte não seria reportado, mas esse é especial: os romenos empatavam até os 86' por 2 a 2 quando um filho de um ex-jogador famoso apareceu... Ianis Hagi (22), filho da lenda Gheorghe e campeão escocês com o Rangers, fez o gol da vitória pic.twitter.com/bVnNQuY8pD — Guia do Futebol (de ????) (@OGuiadoFutebol) March 26, 2021