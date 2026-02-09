La pauza meciului, Seattle Seahawks a intrat cu un avantaj de 9 puncte. După epuizarea primelor două sferturi ale jocului, a venit momentul așteptat de milioane de oameni.
VIDEO EXCLUSIV Show de zile mari la pauza Super Bowl 2026! Bad Bunny, Lady Gaga și Ricky Martin au încins atmosfera la Seattle Seahawks – New England Patriots
Seattle Seahawks – New England Patriots se joacă la Super Bowl 2026, LIVE pe platforma VOYO.
Show-ul de la pauza Super Bowl a fost asigurat de rapper-ul din Puerto Rico, Bad Bunny, dar a avut și câțiva invitați speciali, Lady Gaga și Ricky Martin.
Chiar în mijlocul Levi Stadium, organizatorii au montat o scenă cu totul și cu totul inedită, asemănătoare cu platoul unui film. Bad Bunny și-a început recitalul și a schimbat mai multe decoruri, ca într-un final să îi lase locul în lumina reflectoarelor celebrei Lady Gaga.
A urmat apoi un alt periplu al rapperului sud-american, care mai apoi i-a lăsat locul lui Ricky Martin.
