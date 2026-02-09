VIDEO EXCLUSIV Show de zile mari la pauza Super Bowl 2026! Bad Bunny, Lady Gaga și Ricky Martin au încins atmosfera la Seattle Seahawks – New England Patriots

Show de zile mari la pauza Super Bowl 2026! Bad Bunny, Lady Gaga și Ricky Martin au încins atmosfera la Seattle Seahawks – New England Patriots
Seattle Seahawks – New England Patriots se joacă la Super Bowl 2026, LIVE pe platforma VOYO.

super bowlSuperBowlLady GagaBad BunnyRicky Martin
La pauza meciului, Seattle Seahawks a intrat cu un avantaj de 9 puncte. După epuizarea primelor două sferturi ale jocului, a venit momentul așteptat de milioane de oameni.

Bad Bunny, Lady Gaga și Ricky Martin au făcut show la Super Bowl 2026

Show-ul de la pauza Super Bowl a fost asigurat de rapper-ul din Puerto Rico, Bad Bunny, dar a avut și câțiva invitați speciali, Lady Gaga și Ricky Martin.

Chiar în mijlocul Levi Stadium, organizatorii au montat o scenă cu totul și cu totul inedită, asemănătoare cu platoul unui film. Bad Bunny și-a început recitalul și a schimbat mai multe decoruri, ca într-un final să îi lase locul în lumina reflectoarelor celebrei Lady Gaga.

A urmat apoi un alt periplu al rapperului sud-american, care mai apoi i-a lăsat locul lui Ricky Martin. 

