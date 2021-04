Nici Hagi, nici Dobrin! Pe cine considera Gica Craioveanu cel mai bun fotbalist roman: "Era un artist al balonului"

Gica Craioveanu a facut cateva dezvaluiri interesante despre copilaria sa in timpul interviului acordat Geaninei Ilies.

Fotbalistul care a jucat pana la 38 de ani in Primera Division a vorbit despre jucatorul care i-a marcat cariera si pe care il considera cel mai bun din Romania.

"El Ocho... Pentru mine a fost cel mai mare jucator. Eu am crescut cu Ilie Balaci, mi s-a parut cel mai complet fotbalist al Romaniei, un talent urias, brutal si m-a inspirat. Eu am jucat cu 8 toata viata din cauza lui. Mi-a purtat noroc. Am avut noroc sa joc cu el la Severin, era un artist al balonului. Am si trait cu el in aceeasi casa.", a marturisit Gica Craioveanu in cadrul unui interviu acordat pentru "Hai sa fim Super!".

Toate interviurile cu nume importante din sportul romanesc, destainuiri despre copilaria lor, cum au ajuns campioni, le gasiti aici!

Urmareste mai sus materialul video complet cu povestile din copilarie spuse de Gica Craioveanu!