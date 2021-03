Golul lui Ianis Hagi i-a INNEBUNIT pe suporterii lui Rangers! Ce au postat dupa victoria Romaniei din preliminariile Mondialului din 2022

Fanii lui Rangers au fost cu ochii pe Hagi si s-au aratat incantati de evolutia romanului. Suporterii scotienilor au postat pe Twitter un video cu golul lui Ianis si au scris despre faptul ca aceasta reusita a venit la 37 de ani de la primul gol marcat de Gica Hagi in tricoul echipei nationale.

"Dupa 37 de ani de cand tatal sau inscria primul gol pentru Romania in poarta Irlandei de Nord, Ianis Hagi a marcat primul sau gol si cel care a adus victoria cu 3-2 in fata Macedoniei de Nord. Fa o plecaciune, fiule!", a fost mesajul fanilor lui Rangers.

37 years after his dad scored his first goal for Romania ???????? v Northern Ireland, @IanisHagi10 scores his first, and the winner, in a 3-2 victory v Macedonia.

Take A Bow son! pic.twitter.com/GOQV7s0zAS