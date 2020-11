Politia va pazi cel putin 6 luni mormantul lui Maradona, dupa ce familia fotbalistului a refuzat sa toarne beton peste sicriu!

Autoritatile argentiniene au sfatuit familia lui Diego Armando Maradona sa toarne o placa de ciment peste mormantul acestuia, ca sa nu fie profanat de fani sau sa i se fure cadavrul pentru recompensa.

Dupa ce un angajat de la pompe funebre si-a facut selfie cu Maradona in sicriu, au avut loc confruntari violente intre politie si fanii disperati sa-si ia adio de la fostul fotbalist, mii de persoane au luat cu asalt cimitirul unde a fost ingropat si televiziunile argentiniene au folosit drone pentru a filma ceremonia de inhumare, desi familia ceruse discretie din partea lor, autoritatile din Argentina au decis ca un dispozitiv format din zeci de politisti sa pazeasca cimitirul privat din Bella Vista, aflat la 30 km de Buenos Aires, unde a fost depus sicriul marelui fotbalist.

Oficialii locali si guvernamentali au decis ca paza sa fie mentinuta cep putin pentru urmatoarele sase luni, pentru ca mormantul starului sud-american sa nu fie profanat si cadavrul sa nu fie furat, dupa ce familia a refuzat sa toarne o placa de ciment peste cosciugul lui Maradona pentru a preintampina tentative de distrugere sau de furt pentru recompensa. In Argentina au aparut zvonuri ca fostul mare fotbalist ar fi fost inmormantat cu sume mari de bani si obiecte de mare valoare, printre care bijuterii si echipamente sportive din cariera sa, cea ce ar putea tenta eventualii spargatori, mai ales ca Argentina este aproape de un nou colaps economic, jumatate din populatia tarii traind sub pragul saraciei extreme.

Unul dintre cele mai faimoase furturi de cadavre din istoria moderna este cel al lui Charlie Chaplin. In 1977, la cateva luni dupa ce decedase, corpul sau a disparut din cimitirul elvetian unde isi dormea somnul de veci, cerandu-se o rascumparare de 600.000 de dolari pentru recuperarea lui. Dupa o luna de ancheta, politia elvetiana a arestat doi imigranti din Polonia si Bulgaria, ei fiind condamnati la mai multi ani de inchisoare. Ulterior, familia lui Chaplin a decis sa toarne o placa masiva de beton peste cosciug pentru a descuraja astfel de acte reprobabile.

O situatie asemanatoare s-a intamplat si in Italia, unde cosciugul in care se odihnea Mike Buongiorno, star tv si prieten al lui Silvio Berlusconi, a disparut din cripta unde fusese asezat. De asemenea, tot in Peninsula, in 2001, cadavrul renumitului bancher Enrico Cuccia, presedintele bancii Mediobanca SpA, a fost furat si s-a cerut o rascumparare de 3.5 milioane de dolari. Alti oameni faimosi al caror mormant a fost profanat sunt Abraham Lincoln (presedinte american), F.W. Murnau (regizor german), Percy Shelley (poet britanic) sau Benny Hill (comediant britanic).

