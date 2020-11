"Am plans 5 minute cand am aflat!" Petrescu, aproape sa izbucneasca in lacrimi dupa meciul cu Roma! Ce a spus despre Maradona

Dan Petrescu a fost afectat profund de vestea disparitiei lui Maradona.

Petrescu marturiseste ca a plans cand a aflat ca zeul argentinian si-a pierdut viata. Super Dan l-a cunoscut pe Maradona personal in perioada in care amandoi lucrau in Emirate.

"Am plans vreo 5 minute cand am aflat, nu am putut sa ma opresc. Mai ales cand am vazut oamenii cum erau iesiti pe strazi in Argentina si la Napoli... Toti faceau ceva pentru el, un gest. In Argentina, sunt 3 zile de doliu national. Cine mai are parte de asa ceva? Indiferent cine murea, nu se facea asta. Toata lumea l-a iubit si il iubeste. L-am cunoscut personal in Dubai, era un om deschis. Voia sa discute cu toata lumea, nu se acundea, nu refuza niciun interviu, pe nimeni. A fost si un mare om, cred eu", a comentat Petrescu.