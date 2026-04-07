Regretatul Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București. Legendarul antrenor și-a cumpărat un cavou cu mai bine de zece ani în urmă.

Fostul selecționer al României a făcut din timp demersurile necesare pentru a avea un loc de veci la cimitirul unde sunt înmormântate mai multe personalități ale României.

Cel mai titrat antrenor român din istorie se va odihni veșnic în locul unde sunt înmormântați Mihai Eminescu, Maria Tănase, Marin Preda, Nichita Stănescu, Toma Caragiu sau Ion Dolănescu.

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, cât lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă să lăsați” este inscripția de pe cavoul lui Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani

Mircea Lucescu a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Cel mai titrat antrenor român s-a chinuit în ultima perioadă din cauza problemelor de sănătate.

La scurt timp după aflarea veștii tragice, Spitalul Universitar de Urgență București a emis un comunicat de presă în care a confirmat moartea legendarului antrenor.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU.

Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984.

Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național.

Dumnezeu să îl odihnească!”, se arată în comunicatul emis de Spitalul Universitar de Urgență București.

Deși în urmă cu doar câteva zile se afla pe banca echipei naționale la barajul cu Turcia, scor 0-1, în urma căruia România a ratat calificarea la Cupa Mondială, starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid.

Pe 29 martie, chiar înaintea amicalului cu Slovacia, tehnicianului i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale, după ce a suferit o aritmie cardiacă, însă a fost resuscitat de medicii echipei naționale și transportat de urgență la Spitalul Universitar, unde i s-a montat un defibrilator.

După câteva zile, starea fostului selecționer părea că se ameliorase, însă chiar în ziua în care trebuia externat, vineri, pe 3 aprilie, acesta a făcut un infarct miocardic acut. Medicii l-au resuscitat, însă starea antrenorului s-a deteriorat rapid și a fost mutat la ATI, în comă indusă, unde a fost susținut de aparate.

Câteva zile mai târziu, în urma unui examen CT, medicii au constatat că legendarul antrenor a suferit accidente vasculare cerebrale și a prezentat chisturi de sânge la nivelul plămânilor.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.

Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009).

Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată.

Alte trofee din palmaresul lui Mircea Lucescu

Lucescu a câștigat, de asemenea, totul și în România: Divizia A (1989–90) și Cupa României (1985–86 și 1989–90) cu Dinamo, respectiv Divizia A (1998–99), Cupa (1997–98) și Supercupa României (1999) cu Rapid.

Mircea Lucescu și-a spus amprenta cu succes și asupra fotbalului din Turcia, câștigând campionatul cu Galatasaray (2001-2002) și cu Beșiktaș (2002-2003). Alături de „Cim Bom Bom” a cucerit și Supercupa Europei în 2002.

Inclusiv la Zenit Saint Petersburg, în Rusia, Mircea Lucescu a câștigat Supercupa Rusiei în 2006.