Articol scris de Matei Barbu

Atacantul englez de la Aston Villa bifează aproape toate cerințele lui Mikel Arteta când vine vorba de un nou transfer. Atletic, versatil și cu experiență în Premier League, „gunners” ar dori să îl adauge pe Rogers în rândurile lor.

Cine e Morgan Rogers, vedeta lui Aston Villa

Un transfer ar fi greu de făcut, pentru că Aston Villa îl consideră pe Rogers un jucător cheie și vrea să îl păstreze pentru Liga Campionilor.

E de așteptat ca Arsenal să își consolideze interesul în cursul verii, în timp ce se pregătesc să-și apere titlul de campioană din Premier League. Semnarea unui mijlocaș stânga este prioritatea in perioada actuală de mercato.

O mare calitate a starului englez este că se simte confortabil să joace și pe alte poziții, lucru pe care Arteta îl apreciază foarte mult.

Rogers a declarat pentru BBC la începutul acestui an: „Cred că sunt puțin diferit de toți cei care joacă pe poziția mea. Îmi place să mă văd ca pe cineva care poate face lucruri diferite pe teren. Când sunt întrebat, pot fi numărul 10, pot fi extremă, pot fi atacant. Cred că pot fi orice.”

Morgan Rogers: „Cred că am capacitățile de a oferi ceva diferit”

„Dacă îmi ceri să fac asta și îmi dai instrucțiunile să o fac, cred că am capacitățile de a oferi ceva diferit față de ceea ce poate nu au alții, ceea ce este un lucru bun.”.

Versatilitatea lui Rogers este un mare plus, pentru că managerul spaniol își dorește ca atacul lui Arsenal să fie imprevizibil. Prea des în sezonul trecut, „gunners” au părut lipsiți de idei pentru a merge mai departe, iar Rogers ar oferi o scânteie, în orice poziție ar juca.

Sezonul trecut, Rogers s-a clasat pe locul patru în Premier League la capitolul pase decisive, capitol la care Arsenal a avut dificultăți. Faptul că Rogers a dovedit în Premier League îi sporește atractivitatea, iar Arteta a favorizat transferuri din campionatul intern în timpul perioadei sale la Arsenal.

Antrenorul echipei londoneze este, de asemenea, foarte atent la performanțele jucătorilor, iar în sala de antrenament a echipei Arsenal există chiar și un afiș pe care scrie: „Cea mai bună abilitate a ta este disponibilitatea ta”.

Rogers este un „monstru al minutelor” când vine vorba de asta. Sezonul trecut a acumulat 3.285 de minute în Premier League. Aceasta este mai mult decât a reușit orice jucător de teren al lui Arsenal, chiar și maratonistul Declan Rice.

Rogers este un atlet de elită, astfel că era de așteptat ca unul dintre eroii săi din copilărie să fi fost Cristiano Ronaldo. La fel ca starul portughez, Rogers este un atacant puternic și rapid și combină acest lucru cu o etică a muncii strălucită.