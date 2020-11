"Asta-i viata! Acum o saptamana nu-l baga nimeni in seama, acum toti, mama, e cel mai bun!" Chipciu, discurs complet neasteptat despre Maradona

Alex Chipciu (31 ani) a avut o reactie inedita in momentul in care a fost intrebat de moartea lui Diego Maradona.

Extrema lui CFR Cluj a vorbit la finalul partidei cu AS Roma, pierduta cu 2-0 si a surprins pe toata lumea cu raspunsul sau in momentul in care a fost intrebat de moarta lui Diego Maradona.

Legenda argentiniana a murit in cursul zilei de miercuri, la 60 de ani, dupa ce a suferit un stop cardiac, la cateva saptamani dupa ce fusese operat pe creier.

"Trist e ca atunci cand moare un om, facem nebunie, mama, era zeul suprem si acum o saptamana nu il mai baga nimeni in seama sau spunea ca cine stie ce face Maradona. Acum toti suntem lacrimogeni si Maradona a fost cel mai mare fotbalist.

A influentat fotbalul, l-a schimbat, nu l-am prins jucand, dar tatal meu mi-a zis ca a fost cel mai bun, daca te duci si castigi campionatul cu o echipa ca Napoli. Asta e viata! Dumnezeu sa-l ierte si mergem inainte", a spus Alex Chipciu la finalul meciului.