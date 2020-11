Maradona a vrut sa transfere un fotbalist roman la ultima echipa antrenata: "Mi-a scris ca ma vrea acolo!"  Ce a impiedicat mutarea

Diego Armando Maradona a murit la varsta de 60 de ani.

Inainte sa sufere interventia chirurgicala din urma cu 3 saptamani, Maradona era antrenorul echipei argentiniene Gimnasia La Plata.

Atacantul roman al lui Ludogorets, Claudiu Keseru, a dezvaluit pentru Ultima Faza ca fostul sau coleg de la Ludogorets, portarul Broun, care evolua la echipa lui Maradona, i-a dat mesaj fotbalistului roman ca "El Pibe D'Oro" il doreste la Gimnasia.

Insa, in cele din urma, Keseru a fost nevoit sa refuze aceasta mutare din cauza pandemiei de COVID-19.

"Mi-a scris un fost coleg, acum doua saptamani, care joaca la echipa unde antrena Maradona, Gimnasia la Plata, ca ma vrea acolo. El i-a vorbit despre mine lui Diego. Nu ma asteptam, dar i-am spus ca daca nu era contextul actual, chiar luam in serios posibilitatea asta. Dar asa, chiar nu era posibil.

Sa lucrez cu Diego Armando Maradona…Chiar stiind ca e imposibil de realizat, faptul ca exista posibilitatea ca Maradona sa-mi fie antrenor, sa-l am in fata mea zi de zi… de nedescris. Altii ar da averi pt a-l putea vedea o data in viata", a dezvaluit Keseru sursei citate.

Claudiu Keseru va evolua joi alaturi de colegii sai de la Ludogorets la Londra impotriva lui Tottenham, in grupa J din Uefa Europa League.