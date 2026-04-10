După moartea legendarului antrenor, sicriul a fost depus pe Arena Națională, unde mii de persoane care l-au îndrăgit pe Mircea Lucescu și-au putut lua rămas-bun de la tehnician.

Moment emoționat pe Arena Națională

Înainte de plecarea spre biserica, pe Arena Națională au avut loc momente emoționante. Conform Orange Sport, sicriul lui Il Luce a fost coborât pe gazon, departe de privirile oamenilor și a fost făcut un ultim tur al stadionului.

Aceasta ar fi fost ultima dorință pe care fostul selecționer și-a exprimat-o cât încă era în viață.

Motivul pentru care Igor Surkis nu a mai ajuns să își ia rămas bun lui Mircea Lucescu

Dacă Rinat Ahmetov, patronul celor de la Șahtion Donețk a venit la București pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, Igor Surkis, finanțatorul celor de la Dinamo Kiev, cealaltă formație antrenată de ”Il Luce” în Ucraina, a lipsit de la ceremonie.

Clubul a trimis coroane de flori, iar o delegație formată din oficiali ai lui Dinamo Kiev a ajuns la Arena Națională pentru a-și lua rămas bun de la Mircea Lucescu, însă Surkis nu și-a făcut simțită prezența. În ziua înmormântării lui Mircea Lucescu, jurnaliștii ucraineni au dezvăluit că motivul pentru care Igor Surkis a lipsit este pentru că s-a îmbolnăvit și nu a mai putut ajunge.