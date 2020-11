"Maradona e Dumnezeu, iar Dumnezeu nu moare niciodata!" Reactia lui Eto'o dupa SOCUL mortii lui Maradona! Ce a spus camerunezul

Samuel Eto'o (39 ani) a vorbit despre moartea lui Diego Maradona.

Fostul fotbalist s-a emotionat in momentul in care a vorbit despre moartea unuia dintre cei mai mari fotbalisti din istorie si a asigurat ca va ramane idolul generatiilor viitoare.

Intr-un interviu pentru World Football Sumit, Eto'o a vorbit in cuvinte mari despre cel care a scris istoria fotbalului.

"A fost idolul unei intregi generatii si va fi in continuare pentru cele care vor urma. Ce a facut el in fotbal e de pe alta planeta. Senzatia pe care o avem cu totii e ca sa fii un Pele, un Maradona, un Messi sau un Ronaldo, sunt atat de prezenti in vietile noastre incat avem impresia ca nu vor pleca niciodata. Cand am vazut cat de multa lume imi trimite mesaje, nu imi venea sa cred.

El face parte din viata noastra. Chiar daca nu te gandesti zilnic la el, stii ca este acolo. In putinul timp in care l-am vazut jucand, iar apoi dupa asta, ma gandeam ca ce face el nu pare posibil. E mare pacat. El este Dumnezeu, iar Dumnezeu nu moare niciodata, va trai vesnic in inimile noastre", a spus Eto'o.