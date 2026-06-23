Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Atacantul Alibek Aliev (29 de ani) a acordat primul interviu în calitate de jucător al Universității Cluj, la o săptămână după prezentarea sa oficială în tabăra „șepcilor roșii”.

Alibek Aliev, remarcă usturătoare pentru fanii lui CFR Cluj

De la începutul anului până la finalul sezonului, Aliev a evoluat pentru rivala CFR Cluj. Atacantul a dezvăluit că la meciul CFR Cluj - „U” Cluj 3-2, din 7 februarie 2026, a fost șocat. Alibek Aliev s-a simțit de parcă juca în deplasare, când, de fapt, se afla pe teren propriu.

„Am fost foarte șocat pentru că CFR era acasă, dar se simțea de parcă 'U' Cluj era acasă. Am întrebat: 'Ce se întâmplă?'. Nu știam despre asta. Nu mi-au povestit prea mult despre asta.

Am fost impresionați de fani, pentru că au cântat tot timpul. A fost nebunie.

Aliev: „Ăsta e visul nostru””

(...) Vreau ca toți colegii și antrenorii mei să știe despre mine că dau mereu 100%, dar acasă pentru mine este întotdeauna una mama mea este. Nu contează exact unde, dar sub același acoperiș cu mama este pentru mine acasă oriunde.

(...) Și sunt foarte impresionat de oraș. Chiar iubesc orașul. Și oamenii care trăiesc în oraș sunt atât de primitori, săritori.

(...) Deci, acesta este visul. Să luăm trofee și să intrăm în Europa, unde să jucăm niște meciuri și să arătăm cine suntem. Ăsta e visul nostru”, a declarat Alibek Aliev pentru „U” Cluj TV.