VIDEO Protagonistul trădării momentului din Superligă bagă cuțitul în rana fanilor fostei echipe: „Am fost foarte șocat”

Protagonistul trădării momentului din Superligă bagă cuțitul în rana fanilor fostei echipe: „Am fost foarte șocat” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Ce a putut spune atacantul implicat în trădarea momentului din Superliga României despre fosta sa echipă. 

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Alibek Aliev

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Atacantul Alibek Aliev (29 de ani) a acordat primul interviu în calitate de jucător al Universității Cluj, la o săptămână după prezentarea sa oficială în tabăra „șepcilor roșii”. 

Alibek Aliev, remarcă usturătoare pentru fanii lui CFR Cluj

De la începutul anului până la finalul sezonului, Aliev a evoluat pentru rivala CFR Cluj. Atacantul a dezvăluit că la meciul CFR Cluj - „U” Cluj 3-2, din 7 februarie 2026, a fost șocat. Alibek Aliev s-a simțit de parcă juca în deplasare, când, de fapt, se afla pe teren propriu.  

„Am fost foarte șocat pentru că CFR era acasă, dar se simțea de parcă 'U' Cluj era acasă. Am întrebat: 'Ce se întâmplă?'. Nu știam despre asta. Nu mi-au povestit prea mult despre asta.

Am fost impresionați de fani, pentru că au cântat tot timpul. A fost nebunie. 

Aliev: „Ăsta e visul nostru””

(...) Vreau ca toți colegii și antrenorii mei să știe despre mine că dau mereu 100%, dar acasă pentru mine este întotdeauna una mama mea este. Nu contează exact unde, dar sub același acoperiș cu mama este pentru mine acasă oriunde. 

(...) Și sunt foarte impresionat de oraș. Chiar iubesc orașul. Și oamenii care trăiesc în oraș sunt atât de primitori, săritori. 

(...) Deci, acesta este visul. Să luăm trofee și să intrăm în Europa, unde să jucăm niște meciuri și să arătăm cine suntem. Ăsta e visul nostru”, a declarat Alibek Aliev pentru „U” Cluj TV.  

Alibek Aliev, prezentat oficial

„U” Cluj a anunțat, cu o săptămână în urmă, că a ajuns la un acord cu Alibek Aliev, care s-a despărțit recent de rivala „șepcilor roșii”, CFR Cluj. 

„Bun venit, Alibek Aliev!

Echipa noastră a ajuns la un acord cu atacantul central Alibek Aliev (29 de ani), care a semnat, marți, cu FC Universitatea Cluj din postura de jucător liber de contract”, a anunțat formația ardeleană pe pagina oficială de Facebook.

Alibek Aliev a bifat 21 de meciuri pentru CFR Cluj, reușind patru goluri și șase assist-uri. Atacantul suedez este cotat la 650.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.

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