Acuzatii DURE ale avocatului lui Maradona! "Timp de 12 ore, prietenul meu nu a avut personal sanitar langa el!" Ce a declarat

Matias Morla, avocatul lui Diego Armando Maradona, a facut acuzatii puternice in spatiul public.

Matias a fost avocatul regretatului fotbalist in ultimii ani din viata lui. El a incarcat un mesaj pe retele sociale joi, in care spune ca Diego nu a avut parte de personal medical in ultimele ore din viata.

Avocatul acuza ambulanta ca a intarziat si lipsa personalului sanitar care trebuia se se ingrijeasca de fostul decar al Argentinei. Potrivit anchetei, ultima persoana care l-a vazut pe Maradona in viata este este nepotul sau cu 12 ore inainte de deces.

"In ceea ce priveste raportul Procuraturii San Isidro, este inexplicabil ca timp de 12 ore, prietenul meu nu a avut personal sanitar dedicat acestor scopuri. Ambulantei i-a luat mai multe de o jumatate de ora pana sa ajunga, ceea ce este o idiotenie criminala.

Acest fapte nu trebuie facute uitate si cer sa fie investigate pana la final. Dupa cum mi-a spus Diego: 'tu este soldatul meu, actioneaza fara mila!'", a fost mesajul postat pe retele sociale de avocatul lui Maradona.