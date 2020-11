Mirel Radoi a povestit un moment senzational cu Maradona in Dubai: "Toata lumea s-a ridicat in picioare!" Pe cine alege selectionerul intre "El Pibe D'Oro" si Messi

Moartea lui Diego Armando Maradona a socat lumea fotbalului.

Fostii mari fotbalisti ai Romaniei, printre care Hagi, Balint sau Rotariu, si-au exprimat regretul pentru disparitia unuia dintre cei mai mari fotbalisti din toate timpurile.

Selectionerul Mirel Radoi a vorbit despre cariera extraordinara a lui Maradona si a dezvaluit ca il considera pe acesta cel mai bun din istoria fotbalului.

"N-am apucat sa-l vad pe Maradona cand eram mic. Dar, cu timpul, mai ales acum cativa ani, cand au aparut multe clipuri cu el, am ajuns sa cred ca e cel mai bun jucator al tuturor timpului. Pentru pasiunea lui, pentru cum juca. Pentru mine e mai bun decat Messi. Asa-l vad.

Pentru usurinta cu care creea faze, pentru ce arata pe teren in timpul meciurilor. Daca Gica Hagi spune asta, atunci il cred. Poate unii zic ca fotbalul de atunci era diferit de cel de azi, dar si atunci erau jucatori buni", a spus Radoi la DigiSport.

Intrebat despre viata extra sportiva a fostului fotbalist de la Boca Juniors, Barcelona sau Napoli, Radoi a relatat un episod de pe vremea cand juca in Arabia Saudita. Acesta povestit ca se afla intr-un restaurant din Dubai cand si-a facut aparitia Maradona in localul respectiv, iar toata lumea s-a ridicat de la mese pentru a-l aplauda pe argentinian.

"E important si caracterul, mai ales intr-un grup, dar nu am auzit sa fie un jucator care in timpul antrenamentului sa fie indisciplinat, sa iasa de pe teren, sa jigneasca staff-ul, antrenorii. In viata personala era altfel.

In afara terenului, da, era o persoana extravaganta, era un personaj. In Dubai am fost in acelasi restaurant, cand a intrat toti s-au ridicat de la mese. Ne-am ridicat si noi si l-am aplaudat. Era one man show", a spus selectionerul sursei citate.