Atmosfera INCENDIARA la propriu! Fanii lui Napoli au facut spectacol, iar fotbalistii i-au adus un omagiu special lui Maradona

Partida dintre Napoli si Rijeka s-a jucat fara spectatori, dar asta nu i-a oprit pe fanii lui Napoli sa-i aduca un omagiu celui care le-a adus Cupa UEFA (actuala Europa League). Ultrasii s-au adunat in jurul stadionului si au facut un spectacol demn de cel care a fost Diego Maradona.

Pe teren lucrurile nu au stat diferit, iar fotbalistii au intrat cu tricouri personalizate pe care era inscriptionat numele si numarul lui Diego. Acestia au dominat partida de la un cap la altul, avand nu mai putin de 23 de ocazii de gol. Fotbalistii lui Gattuso au dat totul pentru a putea sa-i dedice victoria legendei argentinene.

Cele doua goluri ale partidei au fost marcate de Politano (41') si Hirving Lozano (75'). Napoli conduce grupa F din Europa League cu 9 puncte, la doua distanta de urmaritoarele Real Sociedad si AZ Alkmaar, fiecare cu cate 7 puncte.

Napoli giving Diego Maradona the send off he deserves outside their stadium tonight ????

(via @sempreciro)pic.twitter.com/Al7SQoAhCt