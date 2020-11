Dezvaluirile lui Pablo Brandan despre atmosfera din Argentina dupa moartea lui Maradona: "Toata lumea e distrusa! Am vazut oamenii ca plangeau pe strada!"

Toate detaliile despre ce se intampla in Argentina sunt AICI.

Fostul jucator de la Unirea Urziceni si FCSB a pus ghetele in cui in 2018, iar acum se pregateste sa faca pasul catre cariera de antrenor. El a detaliat ca in Argentina toata lumea este distrusa si chiar a vazut pe strada oameni care plangeau dupa ce au auzit de decesul lui Diego.

"Toată lumea e distrusă aici, nu putem să credem. Am văzut oamenii că plângeau pe stradă, imediat după ce s-a aflat c-a murit. El a avut multe probleme, a ieșit din toate bine. Asta, ultima, a fost cea mai grea.

A avut o intervenție acum trei săptămâni, a avut o refacere bună, dar ceva nu a fost bine, ceva nu s-a regenerat. Asta i-a provocat ceva cardiorespirator", a declarat Pablo Brandan pentru DigiSport.

Potrivit raportului preliminar de autopsie, Diego Maradona a suferit un edem pulmonar acut. Totul s-a petrecut in timp ce legendarul fotbalist dormea.

Medicii legisti ar fi declarat, potrivit presei locale din Argentina, ca Maradona a decedat din cauza "insuficientei cardiace acute, la un pacient cu cardiomiopatie dilatativa, insuficienta cardiaca congestiva care a generat edem pulmonar acut".

Tweet Argentina maradona Brandan Citeste si: