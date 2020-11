Cel mai ORIGINAL omagiu adus lui Maradona! Ce a facut un argentinian inspirat de golurile lui D10S

Omagiile aduse lui Maradona de catre oameni din toate colturile lumii nu inceteaza sa apara.

Diego Benitez a ales sa-i aduca un omagiu cat se poate de original lui Maradona. Argentinianul care locuieste in Australia a ales aceasta provocare dupa ce a urmarit mai multe videoclipuri cu reusitele spectaculoase ale lui Diego Maradona din timpul carierei.

Potrivit jurnalistilor de la TyC Sports, Benitez a decis sa alerge 10 kilometri in onoarea lui D10S, formand pe harta, cu traseul sau, cuvantul Diego si numarul 10.

"Sunt din San Lorenzo. Am trait in Argentina pana la 14 ani. Am jucat mult fotbal la scoala si pe strada. Ne prefaceam ca suntem fotbalisti si ne luptam in fiecare zi pentru a vedea cine merita tricoul cu numarul 10. M-am gandit la acest omagiu urmarind videoclipuri cu golurile lui Diego pe YouTube.

Nu facusem niciodata asa ceva si mi-a trecut prin minte ca era o buna oportunitate. Am inceput sa planific traseul pe Google Maps. Am format doar cuvantul Diego din 7-8 kilometri, apoi am adaugat si numarul 10 pentru a completa cei 10 kilometri", a declarat fanul.

Omagiul adus de Diego Benitez lui Maradona este unul dintre cele mai neobisnuite si originale care i s-au adus pana acum. :)

