Mihai Popa a plecat de la CFR Cluj, iar formația ardeleană a anunțat despărțirea de portarul de 25 de marți.
Mihai Popa a semnat cu Motor Lublin din Polonia
La câteva ore după ce CFR Cluj a transmis plecarea lui Mihai Popa, polonezii de la Motor Lublin au postat anunțul oficial al mutării sale.
Portarul român a avut și un mesaj pentru suporterii echipei din Polonia.
„Alo, salut, sunt eu, un… Mihai!”, a fost mesajul lui Popa pentru suporterii lui Motor Lublin.
Mihai Popa, fost portar la Astra Giurgiu, Rapid sau FC Voluntari, a ajuns în 2023 la Torino, însă nu a jucat în niciun meci oficial la formația italiană. În sezonul 2024/2025 a fost împrumutat la CFR Cluj, iar în ianuarie 2026 s-a despărțit definitiv de gruparea din Serie A și a revenit în Gruia.
Mihai Popa pleacă de la CFR Cluj
CFR Cluj s-a despărțit de mai mulți jucători în această vară, printre care Tidiane Keita și Matei Ilie, iar marți a anunțat plecarea unui alt jucător de bază din stagiunea trecută.
Ardelenii au anunțat plecarea lui Mihai Popa de la echipă, după ce s-a remarcat în poarta lui CFR Cluj, în a doua parte a sezonului.
Portarul adus de clujeni la începutul acestui an de la Torino va merge, cel mai probabil, în Polonia la Motor Lublin.
„Mulțumim, Mihai Popa!
Clubul CFR 1907 Cluj și portarul Mihai Popa nu vor mai colabora în noul sezon competițional, contractul dintre cele două părți fiind încetat amiabil la începutul acestei luni.
Revenit în Gruia în iarna acestui an, Popa a îmbrăcat tricoul echipei noastre de 19 ori.
Pe această cale îi mulţumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îi dorim succes în carieră!”, a anunțat CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook.