Mihai Popa a plecat de la CFR Cluj, iar formația ardeleană a anunțat despărțirea de portarul de 25 de marți.

Mihai Popa a semnat cu Motor Lublin din Polonia

La câteva ore după ce CFR Cluj a transmis plecarea lui Mihai Popa, polonezii de la Motor Lublin au postat anunțul oficial al mutării sale.

Portarul român a avut și un mesaj pentru suporterii echipei din Polonia.

„Alo, salut, sunt eu, un… Mihai!”, a fost mesajul lui Popa pentru suporterii lui Motor Lublin.