Maradona, prietenul dictatorilor din America Latina! Legatura lui Diego cu Fidel Castro, Hugo Chavez sau Nicolas Maduro! Ultimul i-a transmis un mesaj special

Toate detaliile despre ce se intampla in Argentina sunt AICI.



Diego s-a considerat un patriot si a fost mahnit tot timpul de traiul pe care il duc tarile din America Latina. Modelul lui in viata a fost chiar conationalul Ernesto Che Guevara, cunoscut pentru revolutia cubaneza pe care a intreprins-o cu Raul si Fidel Castro. Cu ultimul chiar s-a intalnit si a legat o relatie de prietenie, intalnindu-se in 1986, an in care Maradona a castigat Campionatul Mondial.

La fiecare intalnire dintre cei doi, Diego ii aducea cate un tricou de-al lui sau o minge de joc, iar Fidel chiar l-a ajutat atunci cand acesta a avut probleme cu dependenta de droguri. Cuba este cunoscuta la nivel mondial pentru serviciile medicale pe care le are, ajutand chiar si Italia in perioada de pandemie. Castro l-a internat pe Maradona la clinica cubaneza "La Pedrara", iar Maradona i-a multumit mai tarziu pentru ajutorul acordat.

Maradona a avut relatii stranse si cu dictatorul venezuelean Hugo Chavez, dar mai ales cu urmasul lui la putere, Nicolas Maduro. Controversatul lider a fost chiar acuzat in primavara de guvernul SUA de "narcoterorism", iar acestia au pus o recompensa de 15 milioane de dolari pentru orice informatie care ar putea conduce la arestarea liderului socialist.

Dupa una dintre partidele echipei pe care le antrena, Maradona a declarat ca vrea sa-i dedice victoria lui Nicolas Maduro: "Aceasta victorie vreau sa i-o dedic lui Nicolas Maduro si tuturor venezuelenilor care sufera. Acesti serifi ai lumii care sunt yankeii. Ei cred ca ne e frica pentru ca au cea mai puternica bomba din lume si ne pot controla cum doresc, insa nu pe noi!"

Maradona are chiar tatuat pe bratul sau drept chipul lui Ernesto Che Guevara, iar la meciurile Bocai Juniors a avut aparitii in care purta o sapca cu insemn socialist. O sapca a primit cadou chiar la una din primele intalniri cu Fidel Castro.

"Astazi simt tristete, va spun, nu m-am simtit atat de trist de foarte multa vreme, deoarece in Argentina am avut un prieten adevarat. Cand am vorbit cu el si m-a imbratisat, am stiu ca a facut asta din sinceritate. Diego, Diego, Diego, tu vei fi alaturi de noi mereu", a declarat joi printr-o conferinta de presa Nicolas Maduro.

Ultima data cand Diego a vizitat Venezuela a fost in ianuarie, atunci cand si-a exprimat suportul si solidaritatea fata Nicolas Maduro si guvernul sau.