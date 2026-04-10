GALERIE FOTO Gestul făcut de Corvinul în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu

O veste tristă a lovit în plin fotbalul românesc marți seară.

La doar câteva zile după ce a stat pe banca României la barajul pentru Cupa Mondială cu Turcia, legendarul Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București.

Antrenorul era internat după ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale. A suferit apoi un infarct miocardic acut, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat rapid, iar medicii nu au mai putut face nimic. 

După două zile în care sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus pe Arena Națională, unde toți cei care l-au îndrăgit pe marele antrenor și-au putut lua rămas bun, fostul selecționer a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București.

În aceeași zi, Corvinul Hunedoara, echipa de suflet a lui Mircea Lucescu, a făcut deplasarea pe stadionul celor de la FC Voluntari pentru meciul din etapa a treia din play-off-ul Ligii 2.

Au fost mesaje emoționante pe Stadionul ”Anghel Iordănescu” din Voluntari. Jucătorii Corvinului au intrat pe teren cu un banner uriaș cu mesajul ”Hunedoara vă va iubi mereu!” și cu o fotografie a îndrăgitului antrenor.

Apoi cele două echipe s-au aliniat la centrul terenului pentru un moment de reculegere ținut în amintirea lui Mircea Lucescu, în timp ce pe tabelă era afișată o fotografie cu Mircea Lucescu.

