Patronul echipei lui Olaroiu a disparut fara urma! Miliardarul nu a mai fost vazut de doua luni de zile, dupa ce criticase Partidul Comunist

Jack Ma este unul dintre cei bogati oameni din Asia si din lume, cu o avere de peste 50 de miliarde de dolari, dar asta nu l-a ajutat sa aiba parte de un tratament preferential din partea autoritatilor chineze.

Jack Ma, fondatorul giganticei platforme comerciale Alibaba Group si patronul Ant Financial, care detine aplicatia de plati online Alipay, este dat disparut de doua luni. Miliardarul, unul dintre cei mai bogati si mai excentrici oameni de afaceri din China, un invitat obisnuit al World Economic Forum de la Davos si al Fortune Global Forum, supranumit "Steve Jobs al Chinei", a fost inlocuit in juriul emisiunii "Africa's Businees Heroes" si nu a mai avut nicio aparitie publica din noiembrie 2020. Disparitia survine dupa ce a cerut, in cadrul Bund Summit din Shanghai, reforme ale sistemului financiar, o relaxare a controlului statului asupra companiilor chineze si asumarea de riscuri in privinta directiei economiei asiatice.

Cateva zile mai tarziu, Ma si managerii de rang inalt ai Ant Group au fost chemati la Beijing pentru o ancheta in privinta activitatii companiei, apoi presedintele Xi Jinping ar fi cerut personal ca oferta publica a companiei la bursele din Hong Kong si Shanghai sa fie respinsa. De asemenea, impotriva Alibaba si Ant Group au inceput investigatii antitrust, autoritatile chineze transmitand ca verifica modul in care companiile au implementat practici de stabilire a pretului si de gestionare a datelor personale, dar si modul in care s-au respectat drepturile consumatorilor, s-au facut achizitiile si s-au incercat suprimarea concurentei.

Ma, un fost profesor de limba engleza, considerat un erou national si un exemplu de om de afaceri de succes in China, nu a lipsit niciodata atat de multa vreme din lumina reflectoarelor, iar publicatiile economice de nivel mondial cred ca el este ultimul magnat chinez care a cazut victima acuzatiilor Partidului Comunist ca ar fi pus interesul individual inaintea celui national. In 2020, un alt miliardar, Ren Zhiqing, cu afaceri importante in imobiliare, a fost retinut si condamnat la 18 ani de inchisoare, dupa ce a criticat Partidul Comunist si l-a numit "clovn" pe liderul Xi. In 2018, Wu Xiaohui, proprietarul companiei de asigurari Anbang Group, care incepuse sa faca achizitii importante la nivel mondial, a fost acuzat de frauda si a primit 18 ani de inchisoare, iar in 2017 Xiao Jianhua, directorul Tomorrow Group, a fost arestat la hotelul Four Seasons din Hong Kong si extradat peste granita, ramand apoi in arest la domiciliu si fiind nevoit sa isi dezmembreze singur holdingul cu afaceri in tehnologie si industria chimica.

JACK MA SI FOTBALUL

Compania lui Ma, Alibaba Group, detine al doilea pachet de actiuni ca marime la clubul de fotbal Jiangsiu Suning FC, antrenat de Cosmin Olariu, dupa miliardarul Zhang Jindong si impreuna cu Suning Appliance Group, un gigant comercial cu sediul in orasul Nanjing. Echipa a castigat primul sau titlu in Chinese Super League in sezonul trecut, sub conducerea antrenorului roman, si a pierdut finala Cupei Chinei, in fata lui Shandong Luneng (0-2). In ultima luna, PCC a anuntat ca toate echipele trebuie sa scoata numele actionarilor si sponsorilor principali din denumirea oficiala, urmand sa fie inlocuite de denumiri regionale sau istorice.

In 2019, Ma a donat suma de 145 de milioane de dolari pentru dezvoltarea fotbalului feminin din China si a fost interesat de achizitia pachetului de 31% din actiunile clubului Inter Milano, detinut de International Sports Capital al lui Erick Thohir, in schimbul a 230 milioane de dolari. Pachetul majoritar de actiuni al "nerrazurilor" (68.55%) era deja in posesia companiei Suning Appliance Group, din care Alibaba detine 20%.

De asemenea, acesta detine, impreuna cu gigantul imobiliar Evergrande Real Estate, actiuni la clubul Guangzhou Evergrande, unul dintre cele mai importante echipe de fotbal din China, cotat candva la o valoare de peste 3 miliarde de dolari. In 2014, Alibaba a cumparat jumatate din actiuni cu 132 de milioane de dolari, dar compania detine acum doar 37.81%. La clubul din orasul natal al lui Ma au evoluat, de-a lungul timpului, si romanii Coneliu Paura, Claudiu Raducanu si Constantin Schumacher, dar si Robinho, Jackson Martinez, Alberto Gilardino, Alessandro Diamanti si Nemanja Gudelj, vedetele din lotul actual fiind brazilienii Paulinho si Anderson Talisca.

In 2016, numele miliardarului a aparut in legatura cu achizitionarea lui AC Milan, dupa ce Silvio Berlusconi anuntase ca "Diavolul Milanez" este de vanzare, dar echipa italiana a ajuns oficial in posesia unui fond de investitii chinez condus de Li Yonghong, considerat de presa italiana doar un interpus al proprietarului Alibaba. Dupa ce Yonghong nu a putut achita un imprumut facut in vederea tranzactiei, clubul a ajuns in portofoliul americanilor de la Elliott Management Corporation, condus de finantistul miliardar Paul Singer.