Cosmin Olaroiu (51 de ani) a castigat finala campionatului din China.

Formatia pe care romanul o pregateste, Jiangsu Suning, a invins campioana en-titre Guangzhou Evergrande cu scorul de 2-1 in retur (0-0 tur), castigand astfel finala campionatului.

Olaroiu este la primul titlu in China, iar dupa meci echipa sa a declansat fiesta in vestiar. Daca celebra "baie de sampanie" a fost inlocuita cu suc de fructe, celebrul hit al celor de la Queen "We are the champions", a asigurat fondul sonor vedetelor Miranda si Alex Teixeira.

Zhang Jindong este patronul lui Jiangsu si detine de asemenea si Inter Milano. La auzul vestii ca echipa sa a castigat Superliga din China, miliardarul a declarat ca acesta e abia inceputul, el dorind sa investeasca si mai multi bani pe viitor.

"Am reusit sa castigam campionatul si am scris istorie. Ne vom bucura pe viitor de aceasta performanta. Trofeul acesta nu este finalul unui ciclu, ci va fi inceputul a ceva maret. Trebuie sa ne luptam an de an pentru Superliga si sa ne dorim si alte trofee. Vom investi si mai mult decat am facut-o pana acum pentru dezvoltarea fotbalului din China", a declarat Zhand Jindong, citat de catre Internews.

Averea miliardarului Zhang Jindong se ridica la circa 8,4 miliarde de dolari, potrivit celor de la Forbes.