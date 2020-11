Pierdere mare pentru Cosmin Olaroiu chiar dupa ce a castigat titlul in China! Un fotbalist de baza doreste sa plece: "Nu mi-am putut vedea familia"

Cosmin Olaroiu a castigat titlul in China cu Jiangsu Suning pentru prima data in istorie.

Fostul jucator de la Atletico Madrid si Inter Milano, Miranda, ia in considerare varianta in care ar pleca din China, datorita situatiei dificile cauzate de COVID-19. Fundasul brazilian a declarat ca nu si-a vazut familia de 5 luni, iar ramanerea sub comanda lui Cosmin Olaroiu devine dificila.

"Ultimele cinci luni, in care nu mi-am putut vedea familia, au fost foarte grele pentru mine. Nu mi-am vazut sotia si copilul de cinci luni. Anul trecut a fost mai usor, pentru ca se oprea campionatul aici cand erau date FIFA si puteam merge acasa.

Insa, in 2020, din cauza pandemiei, am ajuns aici in iunie pentru reluarea campionatului si n-am mai putut pleca. Ma gandesc acum sa revin in Brazilia, sa gasesc o echipa acasa", a declarat Miranda intr-un pentru acordat Yahoo Esportes.

Miranda a fost transferat in 2019 de Jiangsu Suning din postura de jucator liber de contract. El a fost integralist in toate meciurile din acest sezon, cu exceptia celui contra lui Shenzhen, cand nu a putut evolua din cauza unei accidentari minore.