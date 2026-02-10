La momentul redactării acestui articol Inter ocupă fotoliul de lider în Serie A cu 58 de puncte, la opt distanță de locul doi ocupat de rivalii de la AC Milan.

Formația din Orașul Modei se poate lăuda cu o ofensivă letală, cu 57 de goluri marcate în 24 de meciuri, iar, cu siguranță, laudele ajung și la atacantul Pio Esposito.

Revenit în vara anului trecut din împrumut, vârful în vârstă de 20 de ani a fost promovat de Cristi Chivu și aruncat în meci în 31 de ocazii. Acesta l-a recompensat cu cinci goluri și șase pase decisive.

Gianluigi Buffon îl laudă pe Pio Esposito: „Va avea o carieră superbă!”

Acest lucru nu a trecut neobservat în Italia. Gianluigi Buffon, fostul mare portar, a avut doar cuvinte de laudă pentru atacantul născut la Castellammare di Stabia.

Înainte de meciul barajul Italiei cu Irlanda de Nord, goalkeeper-ul cu 176 de selecții la națională a recunoscut că vede un viitor strălucit pentru Esposito.

„Pio Esposito ne va duce la Cupa Mondială! El este singura certitudine pe care o avem! Va avea o carieră superbă și va depăși cu un pas așteptările noastre”, a spus Buffon pentru DAZN.

Duelul Italia - Irlanda de Nord se joacă pe 26 martie, de la ora 21:45. Câștigătoarea se va duela cu echipa „biruitoare” din duelul Țara Galilor - Bosnia și Herțegovina pe 31 martie, de la ora 21:45.

Pe Pio Esposito îl vom putea vedea în acțiune sâmbătă, 14 februarie, când Inter va primi vizita „uriașului” Juventus în cadrul etapei #25. Partida va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe Sport.ro, nu mai devreme de ora 21:45.