Olaroiu poate deveni selectioner! Antrenorul roman e tentat sa lase China pentru o nationala bogata

"Oli" este campion in China, dar a cerut investii masive pentru a ramane la actualul club.

In acest sezon, Cosmin Olaroiu a castigat titlul in Chinese Super League cu Jiangsu Suning si a jucat finala Cupei Chinei, pierduta in fata celor de la Shandong Luneng (0-2). Clubul unde activeaza "Oli" este finantat de holdingul Suning Appliance Group, care detine, alaturi de miliardarul Zhang Jindong si de Alibaba Group, pachetul majoritar de actiuni la Suning Appliace, un colos comercial a carui valoare este cotata la peste 17 miliarde de euro.

Desi ii are in echipa pe Eder, Joao Miranda, Alex Teixeira, Ivan Santini sau Mubarak Wakaso, dar si mai multi internationali chinezi, Olaroiu a cerut conducerii investitii masive pana la inceperea noului sezon, pentru a avea sanse la cucerirea trofeului Ligii Campionilor Asiei, competitie castigata acum doua sezoane de Al Hilal-ul lui Razvan Lucescu. Insa, conducerea partidului comunist ar fi cerut ca cheltuielile imense cu fotbalistii straini sa fie temperate, iar cluburile sa investeasca masiv in infrastructura, in pregatirea antrenorilor si in academii de juniori. Cum transferurile spectaculoase nu se intrevad, antrenorul roman a declarat deja ca "am nevoie de un challenge care sa ma motiveze, care sa ma duca la alt nivel. Mai am in China un an de contract, dar eu imi doresc sa gasesc ceva care sa ma faca sa-mi depasesc limitele".

Tehnicianul roman ar fi fost deja contactat sa preia echipa nationala a Arabiei Saudite, antrenata in acest moment de francezul Herve Renard. "Soimii Verzi" lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2022, ocupand pozitia secunda in Grupa D din preliminariile asiatice, cu 8 puncte din 4 meciuri, fiind in spatele Uzbekistanului (9p, 5 meciuri). Presedintele Yasser Al Misehal vrea ca nationala sa sa se califice fara emotii la turneul final gazduit de rivalii din Qatar, dar a facut egal in actualele preliminarii, in mod suprinzator, cu Yemen (2-2) si Palestina (0-0).

Olaroiu este considerat omul perfect pentru a revitaliza nationala care a participat la trei Campionate Mondiale (1994, 2002, 2018), mai ales ca vorbeste limba araba, este familiarizat cu fotbalul din Golful Persic si cu cel asiatic, a mai fost selectioner interimar al Arabiei Saudite (AFC Asian Cup 2015) si a pregatit pe Al Hilal Saudi FC (2007-2008). In China, "Oli" are un salariu de 5 milioane de euro pe an plus bonusuri, dar la nationala Arabiei Saudite ar putea ajunge la aceasta suma doar daca preia in paralel si o echipa de club. Federatia Saudita de Fotbal se afla sub patronajul Dinastiei Al Saud, cea care da Regele in Arabia Saudita si are o avere cumulata de peste 100 de miliarde de euro, fiind cea mai bogata casa regala din lume. In ultimii ani, Olaroiu a mai fost ofertat pentru a prelua echipele nationale din Romania, Qatar si Emiratele Arabe Unite.