Olaroiu a batut iar si e LIDER in China! Omul de 50 de milioane Teixeira a marcat golurile victoriei! VIDEO

Suning a trecut cu 2-0 de Guangzhou R&F si e lider neinvins in liga milionarilor chinezi!

Ambele goluri ale echipei lui Olaroiu au fost marcate de Alex Teixeira, jucatorul cumparat cu 50 de milioane de euro de la Sahtior in 2016. Oli a avut noroc in repriza secunda. Zahavi a ratat un penalty in minutul 58.

Cu 10 puncte castigate in 4 meciuri, Suning e lider in Grupa A din China, cu un punct peste Guangzhou Evergrande.

Din acest sezon, campionatul Chinei e alcatuit din doua grupe de cate 8 echipe. Primele 4 din fiecare grupa merg sa lupte la titlu, iar ultimele 4 joaca pentru evitarea retrogradarii.



Gooooaaal! Alex Teixeira doubles Suning's lead 2-0 34' pic.twitter.com/KF2aKifN9V — Forza Jiangsu Suning (@suningfc) August 9, 2020