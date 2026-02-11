LIVE TEXT U Cluj - Oțelul, Metalul Buzău - Sepsi, Sporting Liești - Csikszereda și CSM Slatina - Metaloglobus, începând cu ora 14:00!

U Cluj - Oțelul, Metalul Buzău - Sepsi, Sporting Liești - Csikszereda și CSM Slatina - Metaloglobus, începând cu ora 14:00! Cupa Romaniei
Aflăm echipele calificate în sferturile de finală ale Cupei României din Grupa C.

U ClujOtelul GalatiFK CsikszeredaMetalul BuzauSepsi OSK
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, aflăm echipele calificate în sferturile de finală ale Cupei României din Grupa C. 

Toate cele trei partide se dispută de la aceeași oră 20:00 - U Cluj - Oțelul Galați, Metalul Buzău (D2) - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (D2), Sporting Liești (D3) - FK Csikszereda.

De la ora 14:00 se dispută din Grupa A meciul CSM Slatina (D2) - Metaloglobus București, ambele echipe fiind deja eliminate din cursa pentru sferturi încă dinaintea disputării ultimei runde din faza grupelor (s-au calificat FC Argeș și CFR Cluj).

CSM Slatina (D2) - Metaloglobus București în Grupa A

U Cluj - Oțelul Galați în Grupa C

Metalul Buzău (D2) - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (D2) în Grupa C

Sporting Liești (D3) - FK Csikszereda în Grupa C

Clasamentul LIVE din Grupa C

Clasamente oferite de Sofascore
