LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, aflăm echipele calificate în sferturile de finală ale Cupei României din Grupa C.

Toate cele trei partide se dispută de la aceeași oră 20:00 - U Cluj - Oțelul Galați, Metalul Buzău (D2) - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (D2), Sporting Liești (D3) - FK Csikszereda.

De la ora 14:00 se dispută din Grupa A meciul CSM Slatina (D2) - Metaloglobus București, ambele echipe fiind deja eliminate din cursa pentru sferturi încă dinaintea disputării ultimei runde din faza grupelor (s-au calificat FC Argeș și CFR Cluj).