Formația din Gruia, „resuscitată“ sub comanda lui Daniel Pancu, a făcut o mutare menită să întărească ofensiva.

CFR Clujnicolae sula

CFR Cluj a anunţat, miercuri, că a obţinut serviciile atacantului Nicolae Sula din Republica Moldova.

Bine ai venit, Nicolae Sula! CFR-iști, un nou tânăr de perspectivă se alătură clubului nostru! Începând de astăzi, Nicolae Sula este noul nostru atacant!”, a informat formația din Gruia, potrivit news.ro. În continuarea anunțului făcut pe pagina de Facebook, CFR a oferit detalii suplimentare despre noul atacant.

În vârstă de 19 ani, Nicolae Sula şi-a început parcursul la nivel de juniori la cunoscuta formaţie din Republica Moldova, Zimbru Chişinău, unde şi-a demonstrat calităţile, iar ulterior a făcut pasul către echipa din Slovacia, Dunajska Streda, unde a evoluat pentru formaţiile de tineret. La nivel internaţional, tânărul atacant a bifat numeroase convocări la toate reprezentativele de juniori ale Republicii Moldova. 

De remarcat că, în acest moment, CFR are un șir de șapte victorii în campionat. Pe fondul rezultatelor din ultimele săptămâni, echipa a ajuns pe locul 7, la un punct de poziția a 6-a, ultima care asigură intrarea în play-off.

În ultimele patru runde din sezonul regulat, CFR va avea următorul program:

*16 februarie: Hermannstadt (deplasare)

*21 februarie: Petrolul (acasă)

*28 februarie: Farul Constanța (deplasare)

*7 martie: Dinamo (acasă)

