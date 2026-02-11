CFR Cluj a anunţat, miercuri, că a obţinut serviciile atacantului Nicolae Sula din Republica Moldova.

“Bine ai venit, Nicolae Sula! CFR-iști, un nou tânăr de perspectivă se alătură clubului nostru! Începând de astăzi, Nicolae Sula este noul nostru atacant!”, a informat formația din Gruia, potrivit news.ro. În continuarea anunțului făcut pe pagina de Facebook, CFR a oferit detalii suplimentare despre noul atacant.

În vârstă de 19 ani, Nicolae Sula şi-a început parcursul la nivel de juniori la cunoscuta formaţie din Republica Moldova, Zimbru Chişinău, unde şi-a demonstrat calităţile, iar ulterior a făcut pasul către echipa din Slovacia, Dunajska Streda, unde a evoluat pentru formaţiile de tineret. La nivel internaţional, tânărul atacant a bifat numeroase convocări la toate reprezentativele de juniori ale Republicii Moldova.