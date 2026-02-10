Ardelenii au primit vizita giuleștenilor marți seară, în etapa #3 din faza grupelor a Cupei României, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, iar Rapid a fost eliminată. CFR Cluj a avansat în sferturile Cupei României.

Alexandru Pașcanu, ironii după CFR Cluj - Rapid: ”Unde se vaccinează oile arată mai bine”

Alexandru Pașcanu, fotbalistul Rapidului, trăiește cu regret că Rapid a fost eliminată din Cupa României. În același timp, jucătorul s-a legat și de starea gazonului din Gruia.

”Doare, doare mult, era un obiectiv și nu am reușit să-l atingem. Nu ne-a plăcut cum s-a jucat, pe un teren foarte greu.

E incredibil să joci pe așa teren, am un prieten care e din Cluj, care e medic veterinar, i-am trimis poză înainte de meci și a zis că unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine. Dar nu e o scuză, și ei au jucat pe același teren.

Știam că așa va fi meciul, din păcate s-a terminat egal. Am avut și la alte meciuri șansa să câștigăm, cu FC Argeș, azi ne trebuia victoria și n-am reușit. Era un obiectiv pe care l-am ratat, suntem dezamăgiți cu toții”, a spus Pașcanu după meci la flash-interviu.