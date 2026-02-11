Sportivii români vor evolua miercuri în competiţiile de biatlon şi sanie la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Anastasia Tolmacheva (foto) va concura la biatlon 15 km individual feminin, concurs programat la ora 15.15, la Tesero Cross Country Skiing Stadium.

La sanie dublu masculin vor evolua Marius Gîtlan şi Darius Şerban, de la ora 18.00, la Cortina Sliding Centre.

De la aceeaşi oră, tot la Cortina, este programat concursul de sanie dublu feminin, în care România este reprezentată de Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu.

Rezultatele înregistrate în primele zile de sportivii români:

Ziua 4, marţi 10 februarie

Schi sărituri - echipe mixte

Daniela Vasilica Toth , Delia Anamaria Folea , Daniel Andrei Cacina , Mihnea Alexandru Spulber - locul 12 - cu 393.1 puncte

Sanie - simplu

Ioana Corina Buzăţoiu - locul 25 - cu timpul 2:44.266 după manşa 3, nu s-a calificat în manşa 4, finală

Biatlon - 20 km individual

George Răzvan Buta - locul 39 - cu timpul 57:46.8

George Marian Colţea - locul 54 - cu timpul 58:50.7

Dmitrii Shamaev - locul 70 - cu timpul 1:00:59.2

Raul Antonio Flore - locul 89 - cu timpul 1:06:25.1

Schi fond - sprint clasic

Delia Ioana Reit - locul 85 - cu timpul 4:31.50, în calificări, nu s-a calificat în faza următoare

Gabriel Cojocaru - locul 63 - cu timpul 3:32.17, în calificări (nu s-a calificat în faza superioară)

Paul Constantin Pepene - locul 72 - cu timpul 3:37.60, în calificări (nu s-a calificat în faza superioară)

Ziua 3, luni 9 februarie

Schi sărituri - trambulină normală

Daniel Andrei Cacina - locul 46 - cu 102 puncte

Mihnea Alexandru Spulber - locul 49 - cu 91 puncte

Sanie - simplu

Ioana Corina Buzăţoiu - locul 25

Ziua 2, duminică 8 februarie

Sanie - simplu

Valentin Creţu - locul 15 - cu timpul 3:34.986 după manşa 4, finală (locul 12, după manşa 3, cu timpul 2:41.008)

Eduard Mihai Crăciun - locul 23 - cu timpul 2:43.770, după manşa 3 (nu s-a calificat în manşa 4, finală)

Schi fond - 10 km + 10 km skiatlon

Paul Constantin Pepene - locul 50 - cu timpul 51:18.2

Gabriel Cojocaru - locul 54 - cu timpul 53:00.2

Ziua 1, sâmbătă 7 februarie

Schi sărituri - trambulină normală

Delia Anamaria Folea - locul 48 - cu 78.3 puncte

Daniela Vasilica Toth - locul 30 - cu 207.4 puncte în total, după locul 29 (109.2 p) în runda 1 şi 98.2 p în FINALĂ

Sanie - simplu

Eduard Mihai Crăciun - locul 25 - cu timpul 1:49.593, după manşele 1 şi 2

Valentin Creţu - locul 13 - cu timpul 1:47.482, după manşele 1 şi 2

28 de sportivi tricolori şi o rezervă

Delegaţia României la JO Milano Cortina

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob – Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

1 sportiv (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban

Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)

2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehnicieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund

