Anunt BOMBA al lui Olaroiu dupa ce a luat titlul in China! "Cei de la FRF au numarul meu!" Ce spune de preluarea postului de selectioner al Romaniei: "Voi antrena cu cea mai mare placere"

Cosmin Olaroiu a luat titlul in China cu Jiangsu Suning si a spus ca si-ar dori sa revina in Europa, insa doar daca este vorba de un proiect serios.

Olaroiu a rupt tacerea si a vorbit despre posibilitatea de a antrena echipa nationala a Romaniei.

Postul lui Mirel Radoi este incert, dezvaluiri facute chiar de actualul selectioner, care a spus ca dupa meciurile echipei nationale din aceasta luna se va lua o decizie la nivel de Federatie.

Cosmin Olaroiu nu a exclus posibilitatea de a veni pe banca nationalei:

"Cred ca stie Razvan Burleanu numarul meu, dar la ce ar folosi? Cred ca echipa nationala, in momentul asta, asa cum am mai spus cand am vorbit cu conducatorii federatiei, are nevoie de oameni tineri, care sa vina cu determinare, cu ambitia de a reusi. Cred ca au ales un drum bun. Echipa nationala are nevoie de o reconstructie. Echipa nationala are nevoie de entuziasm, de ambitie, iar astea vin de la cineva tanar. Nu stiu daca sunt batran, dar nu stiu daca am rabdare", a spus Cosmin Olaroiu, pentru Telekom Sport.

Cosmin Olaroiu: "Sa vin in locul lui Mirel? Daca se va ivi posibilitatea, voi antrena cu cea mai mare placere!"

Antrenorul lui Jiangsu crede ca problema echipei nationale din acest moment nu este selectionerul si il sustine in continuare pe Mirel Radoi:

"Nu-mi place sa pierd. Sunt oameni care au aceasta rabdare, care sunt perseverenti, spre deosebire de mine, care nu mai am rabdare. Imi doresc sa fac ceva acum. Cred ca acum fotbalul romanesc are nevoie de altceva decat un antrenor. Antrenor are si e unul bun. Sa vin eu in locul lui Mirel? Nu? Daca vreodata se va ivi posibilitatea, voi antrena cu cea mai mare placere, dar, repet, cred ca nu antrenorul e problema nationalei Romaniei", a mai spus Olaroiu.

Cosmin Olaroiu o antreneaza pe Jiangsu Suning din martie 2018 si mai are contract pana in decembrie 2021.