Olaroiu, la 90 de minute de o reusita ISTORICA! Echipa romanului s-a calificat in finala campionatului din China

Cosmin Olaroiu este pe val in China.

Antrenorul s-a calificat cu Jiangsu Suning in finala campionatului chinez, urmand a infrunta castigatoarea duelului care le pune fata in fata pe Guangzhou Evergrande si Beijing Guoan.

Calificarea echipei lui Olaroiu in finala a fost obtinuta in prelungiri. In meciul tur al semifinalelor, Jiangsu Suning a remizat, scor 1-1, cu Shanghai SIPG.

In retur, la capatul celor 90 de minute regulamentare, tabela arata tot 1-1, astfel ca meciul a ajuns in prelungiri, unde baietii pregatiti de roman au reusit sa puncteze in minutul 107, obtinand biletele pentru ultimul act al competitiei.

Daca echipa sa va reusi sa castige finala, Cosmin Olaroiu va castiga primul sau titlu in China.